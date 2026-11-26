Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine tekitas taristuehitajates erinevaid tundeid. Ühelt poolt annab pikem ajakava võimaluse ehitustöid mõistlikumalt planeerida, vältida seeläbi turu ülekuumenemist ja kaasata rohkem Euroopa Liidu raha. Teisalt kardavad ehitusettevõtted, et praeguste suurprojektide lõppedes võib tekkida töödes paus, mis sunnib neid väärtuslikest spetsialistidest loobuma.
Eesti äriveteran, ettevõtja ja kaevandusettevõtte Limestone Factories of Estonia OÜ omanik Vladimir Libman lahkus oma äri juhatusest. Põlvkonnavahetus toimub keerulisel ajal, sest uue karjääri käivitamiseks ei saa luba ja seetõttu võidakse koondada pea pooled töötajad.
Turvasüsteemide roll on tänaseks palju rohkemat, kui lihtsalt uste lukustamine ja häire korral märgu andmine. Täna saab see juhtida läbipääsu, kontrollida veokite kaalu, hallata parkimist ja aidata arvestada tööaega.