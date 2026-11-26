Eesti äriveteran, ettevõtja ja kaevandusettevõtte Limestone Factories of Estonia OÜ omanik Vladimir Libman lahkus oma äri juhatusest. Põlvkonnavahetus toimub keerulisel ajal, sest uue karjääri käivitamiseks ei saa luba ja seetõttu võidakse koondada pea pooled töötajad.