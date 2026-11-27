Riigikogu liige Diana Ingerainen kehtestaks tervishoiu rahastamiseks kinnisvaramaksu alates kolmandast kinnisvarast ning kohustaks ravikindlustuseta tööealisi inimesi endale kindlustust ostma. Sotsiaaldemokraat Tanel Kiik tahab tuua tervishoidu lisaraha jõukamate inimeste tulumaksu suurendamisega.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millise maksulahendusega tahab Tanel Kiik tuua tervishoidu sadu miljoneid eurosid juurde ja keda see enim puudutaks;
- kuidas põhjendab Diana Ingerainen kohustuslikku ravikindlustust ning miks ei taha poliitikud avada perearstiabi erameditsiinifirmadele.