Eesti ehitusettevõtted ehitasid kolmandas kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 6% rohkem kui 2025. aastal samal ajal, kohalikul ehitusturul kasvas maht 8%, teatas statistikaamet. Uusi ehituslube küsiti elamuehituseks aga vähem.
Mitmesajale partnerile miljoneid eurosid võlgu jäänud Evicon Ehitus varises pärast ebaõnnestunud saneerimise katset pankrotti. Saneerimisnõustajale jäid silma ettevõtte kahtlased laenud ja maksed seotud isikutele.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.