Tagasi Omniva hoiatab petturite eest, kes üritavad uut tollimaksu ära kasutada Petturid kasutavad väga lihtsalt ära Hiinast tellitud väikesaadetiste uut tollimaksu, ütles Omniva rahvusvaheliste operatsioonide juht Martin Noorkõiv. Hommikuprogramm Peatükid

Martin Noorkõiv rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kui keegi tellib kauba näiteks mõnelt suuremalt Hiina platvormilt nagu Temu, Shein või AliExpress, siis ei ole vaja eraldi deklaratsiooni esitada, kuna see on eelnevalt automatiseeritud protsess. "Sellisel juhul keegi eraldi tollimaksu ei küsi," selgitas ta. Küll aga võib deklaratsioonivajadus tekkida väiksemate e-poodide kaudu tellimisel, mis puhul on jäänud 3 euro suurune tollimaks tasumata.

Pettuse läbihammustamiseks soovitab Omniva esindaja olla ülimalt tähelepanelik ja vajadusel kõik üle kontrollida. "Mul on isegi raske öelda, mis on uus trikk, mis homme välja mõeldakse," sõnas Noorkõiv petturite aktiivsuse kohta.

Lisaks rääkis Noorkõiv, milliseid muudatusi plaanib Euroopa Liit veel, et tõhustada kolmandatest riikidest saabuvate pakkide teekonda.