Parimad karikatuurid 2018. aastal

Äripäeva toimetus valis välja üheksa parimat karikatuuri, mis ilmusid 2018. aasta juhtkirjade juures.

Trump tegi Davosi foorumist isikliku etenduse

Protektsionism ja vabakaubanduse piiramine olid tänavu jaanuaris toimunud maailma majandusfoorumi üheks võtmeteemaks. Kohal olid kogu maailma vägevad, kuid show varastas superstaarina käitunud USA president – meedial jätkus silmi vaid talle. Juhtkiri

Trump tegi Davosi foorumist isikliku etenduse. Foto: Anti Veermaa

Riigikogu valimiste kampaania on alanud

Isamaa justiitsministri Urmas Reinsalu sõnavõtt kanakarja kambaka teemal sai juba aasta algul valimiskampaania avapauguks. Tõdesime, et sõltumata justiitsministri umbusaldushääletuse tulemustest on valitsuspartnerite vahel usaldus kadunud. Juhtkiri

Riigikogu valimiste kampaania on alanud Foto: Anti Veermaa

Soojendame end sinu mure paistel

Põlva ja Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise kava valguses oli meil põhjust aprillis kirjutada, kuidas mis tahes häda kõlbab poliitikutele valimiste eel häälte kogumiseks: löövad aga potte-panne kokku ja sõidavad Tallinna tagasi. Juhtkiri

Soojendame end sinu mure paistel Foto: Anti Veermaa

Tasapaks eelarveplaan lubab kõigile midagi

Aprillis oli aktuaalne teema riigi eelarvestrateegia kokkuleppimine koalitsioonpartnerite vahel. Leidsime, et selle peamine eesmärk on tagada valitsuse püsimine järgmise aasta valimisteni. Täna tundub, et see võib ehk isegi õnnestuda. Juhtkiri

Tasapaks eelarveplaan lubab kõigile midagi Foto: Anti Veermaa

Trahvid lahendavad tööjõumuret valest otsast

Töökäte nappus pole ainult ettevõtjate, vaid terve riigi toimimise probleem, mis vajab sisulist lahendust kirjutas Äripäev oma mai alguse juhtkirjas. Juhtkiri

Trahvid lahendavad tööjõumuret valest otsast Foto: Anti Veermaa

Kaubandussõja avapauk paneb liitlased proovile

Suvel oli õhus reaalne võimalus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel kaubandussõja puhkemiseks. Kirjutasime, et Eesti kahe kõige olulisema liitlase omavaheline nagistamine seab meid julgeolekupoliitiliselt ebamugavasse olukorda. Juhtkiri

Kaubandussõja avapauk paneb liitlased proovile Foto: Anti Veermaa

Kiirus on hea, aga kütusega on halvasti

Septembri algul kirjutasime juhtkirja sellest, kuidas kraanade arv horisondil nii Tallinnas kui ka mujal on rekordiliselt suur. Elatustase paraneb. Kuid ettevõtete kasumid kahanevad. Eesti ettevõtja väljakutse on hakkama saada sisuliselt maailma kõige kiiremini kasvavate tööjõukuludega. Juhtkiri

Kiirus on hea, aga kütusega on halvasti Foto: Anti Veermaa

Võidab see, kes pole arg ega ahne

Novembris oli põhjust kirjutada maailma aktsiaturgude värinatest. Volatiilsus on turgudele naasnud ning kartlikul või ahnel investoril on lihtne närvi kaotada. Juhtkiri

Võidab see, kes pole arg ega ahne. Foto: Anti Veermaa

Väike Eesti võib saada Danskele surmahoobiks

Danske kriisi haripunktis kirjutasime, kuidas Taani riigi võimalik 500 miljoni eurone trahv Danskele on kommiraha, võrreldes trahvidega, millega võib panka karistada USA. Kui Eestist rääkida, siis tähendab Danske lahkumine, mis langeb kokku Nordea suurosaluse müügiga Luminoris, Skandinaavia panganduse etapi lõppu siin. Juhtkiri