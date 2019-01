Rumalad lõpetajad ärgu kõrgkoolist väljugu

Selleks, et muuta olukorda, kus paljud ülikoolide lõpetajad ei ole kuigi heal tasemel, peaks tööandjad rohkem oma töötajate õppimist toetama, ülikoolidel tuleks hoida antavate teadmiste taset ja riik rohkem toetama või võimaldama ülikoolidel raha ise teenida, kirjutab Eduka Eesti konkursile esitatud arvamusloos Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vanemteadur Tiia Vissak.

Olen umbes 20 aastat teaduse tegemise kõrvalt õpetanud ülikoolis majandusaineid ja loomulikult kohtunud väga paljude tarkade ja tublide tudengitega, aga paraku just viimastel aastatel tuleb järjest rohkem ette selliseid, kes näiteks ei saa aru, kuidas nõudluse ja pakkumise kõverad tuleks joonistada (milline neist on langev ja milline tõusev) ja mida tähendab mingi kõvera nihkumine ühes või teises suunas (st kuidas hinna ja koguse muutus nõudluse või pakkumisega seotud on).