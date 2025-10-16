Äripäev
  • OMX Baltic0,51%294,23
  • OMX Riga0,26%910,79
  • OMX Tallinn0,23%1 911,57
  • OMX Vilnius0,43%1 267,66
  • S&P 500−0,48%6 638,98
  • DOW 30−0,42%46 058,43
  • Nasdaq −0,36%22 587,65
  • FTSE 1000,12%9 436,09
  • Nikkei 2251,27%48 277,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,01
  • 16.10.25, 19:06

Ebaselgus maksis kätte: preemiata jäänud töötaja vaidles tööandjalt raha välja

Tööandja maksis preemiat vaid kahele töötajale, kaks aga jättis rahalisest tunnustusest ilma, töövaidluskomisjon sellise otsusega ei nõustunud.
Mida üldsõnalisemad ja ebaselgemad on preemiate maksmise tingimused, seda suurem on tõenäosus, et vaidluse korral jääb töötaja peale.
  • Mida üldsõnalisemad ja ebaselgemad on preemiate maksmise tingimused, seda suurem on tõenäosus, et vaidluse korral jääb töötaja peale.
  • Foto: Pixabay
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

