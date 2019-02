Koolidesse tehno-restart!

Et tehnoloogiline innovatsioon koolidesse kiiremini jõuaks, on vaja korralikku taristut ehk head internetiühendust, pädevaid õpetajaid, kel on julgust uusi lahendusi katsetada ja häid õppematerjale ning viimaks sedagi, et väärt kogemusi ka kolleegidega jagataks, kirjutab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan.

Kooli vaatenurgast on üks suuremaid takistusi haridustehnoloogide nappus. Haridustehnoloog, kes enamasti on õpetaja ettevalmistusega ja tehnoloogilisi võimalusi tundev koolitöötaja, vastutab tehnoloogia targa kasutamise eest koolis. Kui paljudes koolides selline inimene olemas on, puudub meil täpne ülevaade – kuna haridustehnoloogi palkamine pole kohustuslik, ei koguta ka riiklikku statistikat. Ent kui arvestada, et igal koolil peaks vähemalt poole kohaga haridustehnoloog olema, vajaksid saadaolevate andmete põhjal üldhariduskoolid selleks umbkaudu 6 miljonit eurot lisaraha. Samas peab arvestama ka, et Eesti koolid on autonoomsed ja neil võivad olla ja sageli ongi erinevad eelistused. Mõni kool õpetab digipädevusi informaatikatunnis, teine lõimib selle teistesse ainetesse. Ühtmoodi head lahendused mõlemad.