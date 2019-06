Hiina läheneb Eestile igast suunast

Hiinale pakkuvad kasvavat huvi pea mis tahes riigid erinevates maailma nurkades, kuid peamiselt need, mis on potentsiaalsed transiidiriigid või lõplikud sihtkohad uuel Siiditeel, kirjutab kolumnist Kalev Stoicescu.

Kalev Stoicescu. Foto: Julia-Maria Linna

Tuleviku Siiditee (inglise keeles One Belt One Road, OBOR) ei sarnane piltlikult Marco Polo ajastu karavaniteega, sest selle kujutamine maailmakaardil (raudteed, maanteed, sillad, mereteed, tunnelid, sadamad, lennu- ja kaubajaamad, torujuhtmed jpm) meenutab pigem hiiglaslikku ämblikuvõrku, mis hõlmab terveid mandreid ja ookeane. Esialgu, 2015. aastal, peeti Pekingis silmas umbes 70 riiki, keda OBORiga ühendada, kuid see arv on nüüdseks kindlasti kasvanud.