Rahandusministeeriumi asekantsler: riigikontroll eksitab, räägime eelarve "arusaadavaks tegemisest"

"Riigi rahandus ei saa olla ilma tegevuspõhise eelarveta korras. Seetõttu ei peaks lahendus olema olulise juhtimisinfo vähendamine, ärakaotamine või kõrvale tõstmine, tembeldades selle läbikukkunuks," kirjutab rahandusministeeriumi asekantsler Sven Kirsipuu. Foto: Sven Tupits

Arusaadavuse paradoks käib riigieelarvega kaasas selle ülesehitusest olenemata. Tegevuspõhise eelarve läbikukkunuks tembeldamine meid edasi ei aita, kirjutab rahandusministeeriumi asekantsler Sven Kirsipuu.

Riigikontrolöri sõnavõtud on tõstnud järjekordselt teravdatud tähelepanu alla riigieelarve arusaadavuse teema. Riigikontroll on alati olnud heaks kriitiliseks partneriks kitsaskohtade tuvastamisel, kuid antud juhul on sõnumid vastuolulised ja kohati isegi eksitavad.