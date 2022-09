Uudised

Janar Holm riigieelarve seletuskirjast: ei saa aru, millele raha kulub

Riigikontrolör Janar Holm esiplaanil. Foto: Liis Treimann

Riigikontroll leiab, et riigieelarve seletuskirja üldpilt on jätkuvalt kehv ning selles esineb ka eksitavat teksti ja vigu.

Seletuskirja detailsus suurenes võrreldes eelmise aastaga, kuna alates 2022. aastast on ka riigieelarve detailsem, nähtub riigikontrolli auditist. Eelarve jaotus esitati lisaks tegevuspõhisele vaatele ka varasemast üksikasjalikumalt eraldi peatükina majandusliku sisu vaates. „Kahjuks selgus auditi käigus, et riigieelarve seletuskirja üldpilt on jätkuvalt kehv,“ ütles riigikontrolör Janar Holm. „Ei ole aru saada, millele raha kulub, ei ole tagatud perioodide võrreldavus, esineb aritmeetilisi vigu ja eksitavat teksti.“

