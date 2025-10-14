Riina Solman: inimesteta jääb majanduskasv unistuseks
Sündimus pole enam üksnes sotsiaalküsimus, vaid majanduse probleem number üks, kirjutab endine rahvastikuminister Isamaa aseesimees Riina Solman vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Riina Solman.
Foto: Liis Treimann
Suured sõnad maksude, eelarveaukude, rohepöörde ja ekspordi ümber on olulised, kuid üks keskne tõde kipub jutust kaduma: ilma inimesteta ei ole majandusel tulevikku. Võib lihtsustada reegleid ja tõsta produktiivsust, võib laenata ja toetada ettevõtteid, aga kui rahvastik kahaneb ja vananeb, on pikemaajalisest majanduskasvust rääkida pehmelt öeldes illusoorne.
Loobume järk-järgult ettevõtlustoetuste maksmisest ning keskendume kiire asjaajamise, kvaliteetse linnaruumi ja tugeva rahvusvahelise kuvandi loomisele, kirjutab Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Tallinna juhtide jaoks peaks olema eesmärgiks viia linn konkurentsivõime poolest samasse kategooriasse Stockholmi, Varssavi ja Berliiniga. Eeldused selleks on olemas, kirjutab Parempoolsete esimees ja Tallinna linnapeakandidaat Lavly Perling vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Mõned karjuvad raiskamised hakkavad pealinnas silma: küsitavad “tasuta” avaliku sektori teenused, ülepaisutatud ametkonnad ja venivad planeeringud, kirjutab ettevõtja, tarkvarafirma Helmes suuromanik Jaan Pillesaar vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Balti riikide suurim ehitusmaterjale, remonditarvikuid ja kodutehnikat turustav jaekett Kesko Senukai alustab ulatuslikku laienemist kõigil oma turgudel, nii Eestis, Lätis kui Leedus, plaaniga avada kogu piirkonnas üle 30 uue kaupluse. Hetkel käib aktiivne otsing jaemüügiks sobilike ehituskruntide ja ruumide leidmiseks.