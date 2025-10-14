Tagasi 14.10.25, 17:00 Riina Solman: inimesteta jääb majanduskasv unistuseks Sündimus pole enam üksnes sotsiaalküsimus, vaid majanduse probleem number üks, kirjutab endine rahvastikuminister Isamaa aseesimees Riina Solman vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Riina Solman.

Foto: Liis Treimann

Suured sõnad maksude, eelarveaukude, rohepöörde ja ekspordi ümber on olulised, kuid üks keskne tõde kipub jutust kaduma: ilma inimesteta ei ole majandusel tulevikku. Võib lihtsustada reegleid ja tõsta produktiivsust, võib laenata ja toetada ettevõtteid, aga kui rahvastik kahaneb ja vananeb, on pikemaajalisest majanduskasvust rääkida pehmelt öeldes illusoorne.