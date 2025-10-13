KIK toetab ettevõtete ressursitõhususe, energiatõhususe ja ohtlike ainete asendamise projekte

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab 10. novembril taotlusvooru ettevõtetele, kes soovivad parandada ressursitõhusust, energiatõhusust või asendada ohtlikke aineid ohutumatega. Taotlusvooru eelarve on 9 miljonit eurot ja taotluste eeltäitmine algab 27. oktoobril.
Toetust saavad küsida mäetööstuse, töötleva tööstuse, hulgi- ja jaekaubanduse, majutuse ja toitlustuse, haldus- ja abitegevuste ja ohtlike ainetega tegelevad ettevõtted.
Väikeinvesteeringud 5000–200 000 €:
- Ressursitõhususe suurendamiseks - mäetööstuse, töötleva tööstuse, hulgi-ja jaekaubanduse, majutuse ja toitlustuse, haldus ja abitegevustega tegelevatele ettevõtetele vastavalt EMTAK koodile.
- Energiatõhususe suurendamiseks - mäetööstuse, töötleva tööstuse, hulgi-ja jaekaubanduse, majutuse ja toitlustuse, haldus ja abitegevustega tegelevatele ettevõtetele vastavalt EMTAK koodile.
- Ohtlike ainete kasutamise vähendamiseks - äriühingule, kelle tootmises, tootes, tegevuses või teenuses on kasutusel ohtlikud ained või ohtlikke aineid sisaldavad komponendid.
Suurinvesteeringud 200 001–2 000 000 €:
- Töötleva tööstuse ressursitõhususe suurendamiseks - töötleva tööstuse ettevõtetele vastavalt EMTAK koodile
- Töötleva tööstuse energiatõhususe suurendamiseks - töötleva tööstuse ettevõtetele vastavalt EMTAK koodile
- Ohtlike ainete kasutamise vähendamiseks - äriühingule, kelle tootmises, tootes, tegevuses või teenuses on kasutusel ohtlikud ained või ohtlikke aineid sisaldavad komponendid.
Kõik toodud summad on investeeringu kogumaksumuse kohta, toetuse määr sõltub ettevõtte suurusest, asukohast ja riigiabi liigist. Täpsemad tingimused ja toetuse suurused leiab KIKi kodulehelt
Taotluste eeltäitmine e-toetuse keskkonnas
algab 27. oktoobril
ja taotlusvoor avatakse 10. novembril kell 10.00.
Taotlusvooru infopäev toimub 3. novembril
kell 13.00 veebis, eelregistreerimine KIKi kodulehel
Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, toetuse andmise tingimused töötasid välja Kliimaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.
