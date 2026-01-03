Veiko Karu: lõpetame automaksust rääkimise, see hoiab turgu tagasi rohkem kui maks ise

Sel aastal on esimest korda ajaloos selline olukord, kus Lätis müüakse uusi autosid kaks ja pool korda rohkem kui Eestis, kirjeldab automüügi muutusi Amserv Auto tegevjuht Rene Varek. “Läti autoturg ületab juba eelmise aasta Eesti autoturu mahu,” tõdes ta.
Tänavu jõustunud automaksu tulemusel on automüügi ja -teenindussektoris kaotatud üle 200 töökoha, kuid väiksemates piirkondades tähendab see isegi seda, et professionaalsete müügimeeste asemel müüvad sõidukid hooldusinimesed, ütles AMTELi juht Meelis Telliskivi.
Sõidukite täisteenusrent pole mugavusteenus, vaid strateegiline juhtimisotsus. Kiiresti kasvavad ettevõtted, muutuv maksukeskkond ning tehnoloogiline areng sunnivad juhte üha sagedamini küsima, kas autopargi omamine on mõistlik.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.