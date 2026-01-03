Veiko Karu: lõpetame automaksust rääkimise, see hoiab turgu tagasi rohkem kui maks ise

Tänavu jõustunud automaksu tulemusel on automüügi ja -teenindussektoris kaotatud üle 200 töökoha, kuid väiksemates piirkondades tähendab see isegi seda, et professionaalsete müügimeeste asemel müüvad sõidukid hooldusinimesed, ütles AMTELi juht Meelis Telliskivi.