Raul Eamets: baasintresside tõstmine võib jääda taas hiljaks

USA president Donald Trump kutsus naftakriisist pihta saanud riike oma sõjalaevu Hormuzi väina viima, et võtmetähtsusega laevatee lahti hoida. Naftaturud seisavad silmitsi järjekordse tormilise nädalaga.
Donald Trump hoiatas, et NATOt ootab ees väga halb tulevik, kui USA liitlased ei aita Hormuzi väina avada, saates Euroopa riikidele otsese sõnumi liituda tema sõjategevusega Iraanis, kirjutas Financial Times.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.