Jakob Daniel Kuusk: Eesti vajab heade mõtete kiirteed

Iga nelja aasta tagant uue õppeaine omandamine annaks tasemeharidusele võimsa signaali tööturu vajadustest ja aitaks oskuste parandamise kaudu vähendada rahvastiku kahanemise mõju, kirjutab TalTechi emeriitprofessor Enn Listra arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud arvamusartiklis.
Küsimus ei saa olla enam selles, kas Eesti vajab tuumaenergiat, vaid selles, millal me selle otsuse vastu võtame, kirjutab kooliõpilane Kaspar Kindel arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.