Puidutööstuse TOP: võitis pelletitootja, aga samal ajal poolte firmade kasum vähenes

Eesti mets ei ole otsa saamas, kuid senine raiemaht ja puidutööstuse harjumuspärane toormebaas ei püsi muutumatuna. Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala sõnul võib riigimetsas praegusel viisil majandada veel paarkümmend aastat, erametsas aga viis kuni kümme aastat.