Puidutööstuse TOP: võitis pelletitootja, aga samal ajal poolte firmade kasum vähenes

Puidutööstuse TOPi võitis pelletitootja Warmeston, kellele järgnesid puitkomponentide tootja Vindor ja termopuiduettevõte Thermory. Edetabelisse kuulunud ettevõtete kogukäive kasvas 2025. aastal ligi 150 miljonit eurot, kuid maksueelne kasum vähenes rohkem kui 40 miljonit.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks kahanes puidutööstuse TOPi ettevõtete kogukasum ajal, kui käive samal ajal kasvas;
- mida rääkis Warmestoni juht pikas intervjuus ettevõtte kasvu, pelletituru ja järgmiste aastate plaanide kohta.