Ministeerium Nutri-Score’i märgisest: ei nõustu kriitikaga, et tootjaid pole kaasatud

“Eelmisel aastal, kui hakkasime mõtlema, kuidas võiksime selle protsessiga edasi liikuda, pöördusime palju otse ettevõtjate poole. Meil oli paljude erinevate ettevõtjatega üks ühele kohtumisi,” kirjeldas Kallaste kaasamise protsessi.

Kohtumisi tehti näiteks Maag Grupiga, Orklaga, Valioga, Leiburiga ja Kadarbikuga, loetles Kallaste. “Samamoodi pöördusime ka erialaliitude poole,” märkis ta.

“Suhtluse ja arvamuse küsimine oli ikkagi päris aktiivne,” ütles ta.

“Eelmise aasta sügisel oli ka meie enda ministeeriumide ühishoones avalik seminar, kuhu kutsusime samamoodi kõik osapooled kokku ja tutvustasime plaani, tutvustasime visiooni ja erinevaid märgiseid, nende plusse ja miinuseid. Ja ka seda, miks just Nutri-Score tundub meile mõistlik tee,” lausus Kallaste.

Kallaste sõnas, et kriitikaga, nagu poleks tootjaid kaasatud, ei saa nõustuda. “Me oleme siin ikkagi varsti juba peaaegu kaks aastat olnud tihedas suhtluses eri osapooltega ja kõigil on olnud võimalik oma arvamust avaldada,” lisas nõunik.

Saates on lisaks juttu Nutri-Score’i märgise alternatiividest ja eesmärgist, aga ka sellest, miks tahetakse kasutusele võtta Nutri-Score, teades, et Euroopa tervikuna pole selle kasuks otsustanud.

Saates olid külas regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Hellika Kallaste ning Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise osakonna vanemspetsialist Heidi Roos.

Saadet juhtis Harro Puusild.