Swedbanki juht Olavi Lepp: Leedu pensionireform on pehmelt öeldes katastroof
"Katastroof on isegi pehmelt öeldud," ütles Swedbanki juhatuse liige Olavi Lepp saates "Kuum tool" Leedu pensionireformi kohta, mille mõjul on pool kogujaist oma säästud välja võtnud ja millega Eesti fondide maht ületab Leedu omi miljardites.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.