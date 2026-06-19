Laurynas Kuzavas: Balti riigid reformivad tarneahelaid muust Euroopast kiiremini

Tänases logistikas ei määra edu enam ainult asukoht. Edu määravad infrastruktuur, kiirus ja võime teha paremaid otsuseid enne turgu. Balti riigid näitavad siin teed, kirjutab SIRIN Developmenti tegevjuht Laurynas Kuzavas.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Laurynas Kuzavase hinnangul Baltikumi logistikasektor muust Euroopast kiiremini ümber kohanema;

kuidas mõjutavad elekter, energiakulu ja ehitusvalmidus ettevõtete otsuseid rohkem kui pelk asukoht;