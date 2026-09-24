Henri Hansson ja Liisa Matilda Palgi: OÜ ja ASi toimimises plaanitakse teha mahukaid ümberkorraldusi

Äriseadustiku eelnõus on neli olulist muudatust, mida on tarvis teada kõigil aktsiaseltside ja osaühingute omanikel, kirjutavad advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Henri Hansson ja jurist Liisa Matilda Palgi.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millised neli muudatust võivad kõige rohkem muuta OÜde ja ASide igapäevast juhtimist ning otsuste tegemist;

kuidas selgitavad Henri Hansson ja Liisa Matilda Palgi uusi reegleid osanike teabeõiguse, osa võõrandamise ja juhatuse tasude muutmise kohta.