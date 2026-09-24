Külli Kraner: majutusturg vajab korrastamist, ettevõtjatel on lahendus

Kodujagamise ja majutusäri vahele tuleb tõmmata selge piir ning seada sisse lihtne registreerimiskohustus juba olemasolevas majandustegevuse registris, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Kraner.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Külli Kraneri hinnangul tõmbama selge piiri kodujagamise ja majutusäri vahele ning kuidas see muudaks konkurentsi ausamaks;
- kuidas aitaks lihtne registreerimiskohustus riigil paremini hallata maksuriske, julgeolekut ja lühiajalise üüri turul valitsevaid auke.