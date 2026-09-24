Täitemenetluse muutus tähendab uusi reegleid võlgnikele, sissenõudjatele ja kohtutäituritele

Täitemenetlus puudutab nii võlgnikke, sissenõudjaid kui ka kohtutäitureid ning kavandatavad seadusemuudatused toovad sellesse valdkonda mitmeid täpsustusi. Millised muudatused on plaanis ja mida need võiksid tähendada igapäevases täitemenetluses?
- Advokaadibüroo Lindeberg partner ja vandeadvokaat Kardo Karon.
- Foto: Andres Laanem
“Teabevara tunnis“ tuli juttu sellest, mis saab täitemenetlusest võlgniku surma korral, kuidas muutuks kohtutäituri tegevuse peale kaebamine ning millistel juhtudel võiks kohtutäitur piirata võlgniku juurdepääsu tema kohta tehtud päringute infole.
Samuti analüüsiti lähemalt kohtutäituri tasude ja täitekulude arvestust erinevates olukordades, kinnisasja sundtäitmisega ühinemist ning seda, kuidas täpsustatakse kohtutäituri tekitatud kahju hüvitamise, andmevahetuse ja järelevalve reegleid.
Juttu tuli ka sellest, mida peaksid sissenõudjad ja ettevõtted muudatuste võimalikuks jõustumiseks oma tegevuses arvestama ning milliseid täitemenetluse valdkondi kavandatav eelnõu ei muuda.
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Stuudios olid advokaadibüroo Lindeberg partner, vandeadvokaat Kardo Karon ja saatejuht, teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.
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