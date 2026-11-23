Plural näitab, et Eesti ettevõtjad suudavad juhtida miljardilist kapitali. Järgmine samm on kasvatada siin rohkem ettevõtteid, kelle arengusse seda raha investeerida tasub, kirjutavad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi iduettevõtlusvaldkonna juht Liisi Kirch ning riski- ja erakapitalituru nõunik Kadri Kala.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peavad Liisi Kirch ja Kadri Kala Plurali miljardi kaasamist Eestile enamaks kui lihtsalt suureks rahasüstiks;
- kuidas võivad Sten Tamkivi ja Taavet Hinrikus aidata kasvatada Eestis rohkem ettevõtteid, kuhu sellist kapitali tasub investeerida.