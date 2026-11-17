Tallinn on jõudnud nende Euroopa linnade hulka, kus kasvufirma võib leida kohapealt kümnete miljonite eurode ulatuses riskikapitali, ütles riskikapitalifirma Plurali kaasasutaja Sten Tamkivi.
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- miks peab Sten Tamkivi Tallinna nüüd üheks väheseks Euroopa linnaks, kus kasvufirma võib leida kümnete miljonite eurode jagu riskikapitali;
- kuidas aitasid Skype’i ja Wise’i pärand ning korduvate asutajate kogemus Tamkivi hinnangul Eesti idufirmadel jõuda uude arengufaasi.