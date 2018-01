Kas arenevad turud on üksteise kriiside eest kaitstud?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

2018. aastal on arenevate turgude puhul keskseks küsimuseks, kas riigid on üksteise kriiside eest ka edasi kaitstud, kirjutab Reuters.

Arenevate turgude sektorit aastaid kummitanud kriiside levik ühelt turult teisele on vähenenud piirini, kus Brasiilia valuuta 10protsendine kukkumine läinud aasta mais jättis teised turud pea puutumata.

Varem on arenevaid turge koheldud homogeenselt vaese ja kriisialti piirkonnana, kuid kas nüüd on investorid hakanud lähenema turgudele individuaalselt? Või on tegemist keskpankade lõdva rahanduspoliitika tagajärjega?

Oma osa mängivad mõlemad tegurid.

Varem oleks Brasiilia reaali selline kukkumine viinud ahelreaktsioonini kauges Aasias ja Aafrikas, kus keskpangad proovinuks oma turge kaitsta. Kuid spetsialistide sõnul viiks USAst või Hiinast algav kriis arenevatelt turgudelt raha ikkagi turvalisemaks peetavatesse varadesse, näiteks Šveitsi franki.