Tallinna Vesi arvestab, et kohtuotsus röövib neilt 17,52 miljonit eurot

Tänasest börsiteatest selgub, et Tallinna Vesi hindab detsembrikuise kohtuotsuse tulemusel makstavaks summaks ning võimalikuks tagasiulatuvate nõuete suuruseks 17,52 miljonit eurot.

Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees Priidu Pärna leiab, et tegemist on konservatiivse arvestusega. Kuid kuna hetkel nõudeid kogutud ei ole, ning pole ka selge, kui palju nõudeid esitataks, on täpset kogunõuet keeruline hinnata.

Omanike keskliit otsustas edasi tegutseda koos Eesti Korteriühistute Liiduga, kuna vee-ettevõtte kliendid on enamasti korteriühistud. Samuti on Pärna sõnul nendega ühendust võtnud suure veetarbimisega ettevõtted.

Tallinna Vee poole pöörduti hüvitamise asjus positsiooni teadasaamiseks kirjalikult. Ühtlasi anti kirjas teada, et eelkõige soovitaks Tallinna Vee ettepanekut, kuidas kohtuvaidluste ärahoidmiseks omanike võimalike nõudeid arvetega tasaarveldada.

„Tallinna Vesi vastas nüüd, et nemad ei saa enne uue hinna kinnitamist konkurentsiametis mingit pakkumist teha ega läbi rääkida. See seisukoht on arusaadav ja menetlus võib kesta kuid,“ ütles Pärna. Praegu on kaalumisel, kas pöörduda siiski nõuete aegumise vältimiseks kohtusse või oodata konkurentsiameti otsust.

Börsiteates seisab, et potentsiaalse kohustuse provisjon võtab arvesse kolme aasta tariifide erinevust, kui võrrelda Tallinna linna poolt 2010. aastal kinnitatud tariife konkurentsiameti metoodika järgi arvutatud tariifidega. Hinnang võtab arvesse umbes 40% kogu eelnevast tingimuslikust kohustusest.

Praegu on pooleli kohtuasi ka rahvusvahelises vahekohtus, kus firma nõuab arbitraažis riigilt 2020. aastal lõppeva lepinguperioodi jooksul tekkivat kahju. Esialgu hindas Tallinna Vesi summat 90 miljoni juurde.