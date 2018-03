Maailma majanduskasv seitsme aasta tipus

Äge kaubavahetus viis maailma majanduskasvu seitsme aasta kõrgeimale tasemele, kuid eksperdid hoiatavad, et ähvardav kaubandussõda võib hea asja ära rikkuda.

Majanduskasvule annab OECD andmetel hoogu USA maksureform, millest loodetakse suuremat hoogu investeeringutele. Globaalsed investeeringud suurendavad jällegi kaubavahetust, mille mahtudelt oodatakse tänavu viieprotsendist kasvu.

Kuid pilt pole sugugi ühtlaselt roosiline. Äsja USA kehtestatud tollitariifid terasele ja alumiiniumile on OECD-l pinnuks silmas. „See ähvardab ilmselgelt majanduse taastumist. Me usume, et tollitariifid on oluline risk, nii et me loodame, et see ei materialiseeru, sest sel oleks üsna hävitav mõju,“ ütles Pereira.

G20 majandusveduritena näeb OECD USAd, kus tänavune kasvuprognoos püsib 2,9 protsendi juures. Kiidusõnu jagus ka Saksamaale ja Prantsusmaale. Saksamaal said poliitvaatlejad äsja kergendatult hingata, kui liidukantsler Angela Merkel lõpuks CDU ja SPDga valitsuse kokku sai. Sotsialistide õhtusel plaanitakse mitmeid reforme, mis peaks riigi rahakotirauad lahti tegema.

Prantusmaal on president Emmanuel Macron läinud samuti suurte reformide teed ning korraldab ümber kõike alates maksudest ja lõpetades sotsiaalsüsteemiga. Neist loodab OECD kiirenevat kasvu ning seda, et Prantsusmaa vahet Saksamaaga vähendaks.