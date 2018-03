H&Mi aasta algas jaheda dušiga

Külmad ilmad, mis ei kutsu veel kevadriideid ostma, ja aasta alguse allahindlused ei mõjunud Rootsi riidemüüjale Hennes & Mauritz AB hästi: käive tammus paigal ja kasum tegi kiire tagasikäigu.

Negatiivseid uudiseid on Rootsi börsifirma edastanud kvartalist kvartalisse ning aasta esimene kvartal ei toonud muutust. Käive oli 53,6 miljardi Rootsi krooni (5,3 miljardi euro) tasemel, tegevuskasum aga kukkus 3,2 miljardilt kroonilt 1,2 miljardile.

H&Mi põhimure on viimasel aastal poekülastajate vähenemine, mida kontsern loodab tasa teha internetipoodide arendamisega. Persson ootab, et internetimüük ühes uute äridega kasvab tänavu 25 protsenti, mis tähendaks, et aastatulemused kerkivad võrreldes eelmise aastaga pisut.

Märtsi keskel Indias tööd alustanud online-pood on Perssoni sõnul andnud häid tulemusi, samuti algas edukalt Hiina uute poodide käekäik. Tänavu lisanduvad aasta teises pooles veel uute riikidena Uruguai ja Ukraina.

Oma jälje on see jätnud ka H&Mi aktsiale, mis Stockholmi börsil veel aasta tagasi kauples üle 230 Rootsi krooni tasemel, aga praegu jääb alla 130 Rootsi krooni. Teisipäeva keskpäevaks näitas aktsia hind 6,4% langust.

Eestis on kontsernil 10 poodi. Käive neis kasvas esimeses kvartalis eurodes arvestatuna 4 protsenti. Valuutakursi kõikumise tõttu oli käivet Rootsi kroonides pisut enam, 7 protsenti, see kasvas 88 miljonilt kroonilt (8,6 miljonit eurot) 94 miljonile kroonile (9,2 miljonit eurot).