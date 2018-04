Ainult tellijale

Volatiilsusindeks näitab, et põhi on seljataga?

Mait Kraun 19. aprill 2018, 15:12

Pull sümboliseerib aktsiaturgude tõusu. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180419/BORS/180419520/AR/0/AR-180419520.jpg

Ainult tellijale

Chicago börsi volatiilsusindeks (VIX) peegeldab inimolemust, ütles prominentne Wall Streeti investor, kelle sõnul näitab indeks praegu seda, et aktsiaturud on põhjas käinud ja ootamas on uus tõus, vahendab MarketWatch.

Investeerimisfirma Canaccord Genuity analüütik Tony Dwyer ütleb, et veebruaris alanud aktsiaturgude kukkumine on „šokilangus“. Korrektsioon oli tema sõnul piisavalt järsk, et volatiilsusindeksi 10 nädala ROC (rate of change) tõusis 125ni. ROC mõõdab seda, kui suur on kahe perioodi hinnamuutus protsentides. Aktsiaturud hakkasid veebruari alguses kiiresti kukkuma – nii Standard & Poor’s 500 kui ka Dow Jonesi indeks odavnesid enam kui 10 protsenti. Vähemalt 10protsendilist langust nimetatakse korrektsiooniks, kui langus ületab 20 protsenti, on aktsiad jõudnud niinimetatud karuturule. VIX hüppas languse ajal järsult. Pärast seda kauplesid aktsiad külgsuunas ning S&P 500 indeks läbis aprillis ka 200 päeva libiseva keskmise hinna. Seejärel on turud veidi taastunud ning jõudnud viimaste kuude kauplemisvahemiku keskossa. Jaanuaris saavutatud tippudest on Dow Jones tänaseks odavnenud 6,7 protsenti ja S&P 500 5,7 protsenti. Volatiilsusindeks kasutab S&P 500 optsioone selleks, et mõõta volatiilsusootusi järgneva 30 päeva jooksul. Tihtipeale räägitakse VIXist kui investorite hirmumõõdikust. Vahepeal tõusis indeks üle 50 punkti taseme, millele järgnes kukkumine. Praegu on VIX 15,65 taseme juures. Indeksi pikaajaline keskmine tase on umbes 20. VIXi 10 nädala ROC on samal ajal langenud nullist madalamale. Dwyer leiab, et niinimetatud šokilanguste järel aktsiaturud taastuvad ning hakkavad seejärel uuesti langema ning testivad eelmisi põhjasid. Pärast seda liigutakse aga uute tippude poole. Esmaspäevases avalduses nentis Dwyer, et see muster on viimastel kuudel väga hästi välja joonistunud. „Me leidsime, et kui 10 nädala VIX ROC tõusis 125 tasemest kõrgemale ja langes seejärel alla nulli, siis VIX jätkas langust ning S&P 500 indeks oli oma põhja juba saavutanud. Keskmiselt (mediaan) jõudis S&P 500 indeks uue tipuni 78 kauplemispäeva hiljem,“ kirjutas Dwyer.