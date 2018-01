Hirmuindeks hakkas jälle liikuma

Kaspar Allik 31. jaanuar 2018, 15:14

Viimasel ajal rekordmadalatel tasemel olnud volatiilsusindeks VIX tõusis turgude kasumivõtmise järel suve lõpust kõrgeimale tasemele.

Rekordilisele aastaalguse rallile on järgnenud turgudelt kasumivõtmine ning volatiilsuse indeks VIX on tõusnud 10-lt 14-le, kirjutab Luminor Eesti peaökonomist Tõnu Palm.

“2016 alguses, kui globaalse makromajanduse vaade oli nõrk (domineerisid Hiina majanduse järsu aeglustumise riskid pluss toormehindade langus) puutusime ära ikka 27se taseme,” ütles Palm.

Kuna kasumit võetakse peale aktsiate ka veidike võlakirjades, viitab see Palmi sõnul turgude majanduskasvu ootusele. “Toona pageti aktsiatest võlakirjadesse.” USA võlakirjade intressid on viimasel ajal kasvanud ning nüüd on leitud, et on mõistlik teha rekorditesse kasvanud aktsiaturul tõenäoliselt hetkeks väike paus.

“Aadri laskmiseks põhjust alati leitakse… käib finantsturgude juurde,” tõdes Palm.