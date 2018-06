IMF: kaubandussõda on eurotsoonile suurimaks ohuks

IMFi juht Christine Lagarde ütles, et kaubandushirmude mõju ei või alahinnata ning arvatavasti korrigeerib IMF juulis maailmamajanduse prognoosi, kirjutab CNBC.

Lagarde ütles eile Luksemburgis ajakirjanikele, et eurotsoon sai nautida möödunud aastal tegelikult potentsiaalist suuremat majanduskasvu, mistõttu võib eeldada, et see võtab hoogu veidi maha. Samas ei saa kindlasti öelda, et kukkumine oleks suur, vaid pigem tagasihoidlik. Eurotsooni majandust hoiab endiselt heas vormis rahapoliitika.

Lagarde ütles, et pikas plaanis on eurotsooni majanduskasvul mitu ohustavat faktorit. Olulisim neist on kaubandustariifide mõju, pidades silmas eeskätt 25protsendist terasetariifi ning 10protsendist alumiiniumi sisseveomaksu.

IMFi juhi sõnul ei ole sealjuures päris õige mõõta majanduslikku mõju üksnes numbrites – makroökonoomilisel tasemel oleks see 0,1% sinna-tänna. Pigem mõjutavad tariifid ettevõtjate suhtumist ja soovi äri teha. See omakorda mõjutab majandust juba pikas plaanis.

Kõrgemad tariifid on muutumas eriti suureks probleemiks praegustes majandustingimustes, kui nafta hind tõuseb. See teeb kallimaks kõik kaubad ning arvestades, et ka tariifid tulevad paljudele kaupadele otsa, jõuab kõik Lagarde’i sõnul olukorrani, kus vaesem elanikkond kaotab igasugustest piirangutest enim.