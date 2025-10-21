Liven peab Haaberstis 20 miljoni euro suurust arendusplaani

Oktoobris toimunud maa- ja ruumiameti korraldatud enampakkumisel ostis Liveni tütarettevõte Liven Kodu 24 Tallinnas, Haabersti linnaosas, Väike-Õismäe asumis, Järveotsa tee 16c aadressil asuva kinnistu.
Metallitööde allhankeettevõtte Danival MW tegevjuht Rainer Daniel rõhutab Äripäeva Raadios, et eksportturgudele laienemine algab enesetutvustamisest. “Eesti tööstusettevõtted teevad väga kvaliteetset tööd, aga liiga vähesed julgevad seda ka väljapoole näidata,” ütleb Daniel raadiosaates. Tema sõnul on messidel kohalolek, professionaalne müügitiim ja kannatlikkus võtmetegurid rahvusvahelisel turul edu saavutamiseks.