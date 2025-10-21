Liven peab Haaberstis 20 miljoni euro suurust arendusplaani

ST Sisuturundus 20.10.25, 11:00

Metallitööde allhankeettevõtte Danival MW tegevjuht Rainer Daniel rõhutab Äripäeva Raadios, et eksportturgudele laienemine algab enesetutvustamisest. “Eesti tööstusettevõtted teevad väga kvaliteetset tööd, aga liiga vähesed julgevad seda ka väljapoole näidata,” ütleb Daniel raadiosaates. Tema sõnul on messidel kohalolek, professionaalne müügitiim ja kannatlikkus võtmetegurid rahvusvahelisel turul edu saavutamiseks.