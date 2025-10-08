Tagasi ST 08.10.25, 09:00 Veebilehe tegemine ei pea olema sajandi peamurdmine: Zone+ AI Assistent teeb selle minutitega valmis! Kodulehe tegemine on paljudele tundunud keerulise ja ajamahuka projektina. Veel hiljuti käis see nii, et palgata tuli veebidisainer, kes rääkis justkui arusaamatus haldjakeeles, esitas seejärel uhke arve, kuid lõpptulemus polnud ikkagi päris see, mis vaja. Õnneks on need ajad tänaseks lõplikult möödas ning oma veebilehe saab luua igaüks ise disainerit, arendajat või tehnilist tuge omamata.

Veebilehe tegemine ei ole raketiteadus, vaid sellega saab hakkama igaüks.

Zone veebimajutuse klient, siis on sinu käsutuses Zone+ AI Assistent WordPressile, mis teeb veebilehe loomise uskumatult lihtsaks. Mõtle lihtsalt välja idee ja lase Assistendil teha ülejäänu – juba sekunditega on valmis põhjalik mustand, mida saad enda soovide järgi viimistleda. Kui oled , siis on sinu käsutusesmis teeb veebilehe loomise uskumatult lihtsaks. Mõtle lihtsalt välja idee ja lase Assistendil teha ülejäänu – juba sekunditega on valmis põhjalik mustand, mida saad enda soovide järgi viimistleda.

Assistent – kiireim tee sinu päris oma veebileheni

Kuidas see töötab? See on lihtsam, kui arvata oskad. Zone+ AI Assistent juhendab sind samm-sammult:

Vali oma projekti valdkond ja eesmärk – kas soovid oma ärile veebilehte, oma loomingule portfooliot, ajaveebi või firma visiitkaardi stiilis ühe lehe saiti? Sea eesmärgid ja vali kujundus – Assistent pakub sulle parimaid paigutusi ja kujunduslahendusi. Anna tehisintellektile sisend – kirjelda paari lausega, kes sa oled ja mida teed. Selle info põhjal loob AI sulle veebilehe sisu ja struktuuri.

Mõne hetkega on su ees valmis veebilehe mustand, misjärel saab kujundust ja tekste kohandada täpselt nii, nagu ise soovid – värvid, fondid, pildid ja paigutused on sinu kontrolli all.

Säästa aega ja vaeva – keskendu ideede elluviimisele

Zone+ AI Assistent säästab sind tundidepikkusest koodides tuhnimisest ja pluginatega katsetamisest. Assistent teeb ise parimad valikud pistikprogrammide osas ning paigaldab kõik vajaliku, olgu see SEO, kontaktivorm või galeriilahendus.

Lisaks aitab Assistent luua kiire ja otsingumootoritele optimeeritud veebilehe, mis näeb hea välja ning ka laeb kiiresti. Nii ei pea muretsema tehniliste nüansside pärast ning on võimalik keskenduda äri kasvatamisele või muudele tähtsamatele teemadele.

Uuendused ja uued võimalused

Zone+ AI Assistent ei ole lihtsalt algajate tööriist, vaid see areneb pidevalt ning pakub ka kogenud WordPressi kasutajatele väärtust. Viimaste uuenduste hulgas on:

Visiitkaart-stiilis ühe lehe veebid – ideaalne lahendus, kui soovid esitleda oma teenuseid ja kontaktinfot kompaktsel kujul.

– ideaalne lahendus, kui soovid esitleda oma teenuseid ja kontaktinfot kompaktsel kujul. Automaatne alamlehtede soovitamine – näiteks fotograafidele luuakse automaatselt portfoolioleht, ettevõtjatele „Teenused” ja „Kontakt”.

– näiteks fotograafidele luuakse automaatselt portfoolioleht, ettevõtjatele „Teenused” ja „Kontakt”. Pistikprogrammide integratsioon – Assistent oskab näiteks WPFormsiga luua kontaktivormi, mis on kohe töövalmis.

Kasulik igal tasemel kasutajale

Kui oled algaja, siis on Zone+ AI Assistent otsekui teejuhiks, kes aitab esimese veebilehe lihtsalt ja kiirelt valmis saada. Kogenud kasutaja leiab Gutenbergi põhiselt süsteemilt edasijõudnutele mõeldud funktsioone, nagu kohandatud CSS ja JavaScript.

See tähendab, et sa ei pea õppima keerukaid lisarakendusi nagu Elementor – kõik töötab WordPressi enda loogika alusel, pakkudes selget ja ühtset kasutuskogemust.

Alusta juba täna – see on lihtne ja tasuta

Veebilehe loomiseks tuleb sul esmalt valida Zone’i veebimajutuspakett:

Starter – ideaalne esimese veebilehe loomiseks ja Internetis nähtavaks saamiseks.

– ideaalne esimese veebilehe loomiseks ja Internetis nähtavaks saamiseks. Business – hea valik kasvava e-äri jaoks, rohkem ruumi ja suurem jõudlus.

– hea valik kasvava e-äri jaoks, rohkem ruumi ja suurem jõudlus. Pro – parim valik suure külastatavusega WooCommerce e-poodidele ja portaalidele.

Olenemata paketist on Zone+ AI Assistent alati tasuta. Kui vajad tulevikus abi lehe laiendamisel, funktsionaalsuste lisamisel või muudes küsimustes, on Zone’i spetsialistid ja koostööpartnerid alati valmis abistama.

Proovi järele ja lase loomingul lennata

Zone+ AI Assistent WordPressile on loodud selleks, et anda igale kasutajale võimalus iseenda veebimeistriks saada. Ära pelga katsetada ja avastada, sest just nii õpibki. Assistent teeb töö lihtsamaks ja aitab sul unistuste veebilehe valmis teha kiiremini, kui arvad.