H&M Group investeerib Eesti firmasse suure summa

Leidlikud inimesed teenivad lisaraha näiteks lapsehoidmise, DJ-tamise või käsitöö müügiga, aga kui hobi kasvab mõnest müügist või paarist peost aastas suuremaks, tuleks avada ettevõtluskonto või luua osaühing.
Kaidrit Singh õpib Rakvere Riigigümnaasiumi 11. klassis. Oma uurimus-praktilise töö raames valmistab ta poolvääriskividest kaelakeesid ning käevõrusid, mis on müügil nii Yaga ostu-müügi platvormil kui ka Instagramis.
Uues sisuturundussaates arutlevad Neutra müügi- ja turundusjuht Sandra Metsa, strateegiline nõustaja Aavo Kokk ja IF Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde, miks investeerivad ettevõtted uutesse kontoritesse ajal, mil töötajad on harjunud paindliku tööviisiga.