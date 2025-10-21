Raadiohommikus: Isamaa võnked ja värsked pangatulemused

- Stuudios Isamaa juht Urmas Reinsalu.
Äripäeva raadio kesknädala hommikuprogramm keskendub erakonna Isamaa valikutele, hindab valimistulemusi uuest perspektiivist, avab kaitseidu palgapoliitikat ning vaidleb kinnisvara kättesaadavuse üle.
Erakond Isamaa on pärast valimisi koalitsioone moodustamas nii pealinnas kui ka Tartus ning sellega seoses on stuudios erakonna juht Urmas Reinsalu
, kellelt uurime erakonna otsuste tagamaade, aga ka Tartus erakonna nimekirjas volikokku saanud Kris Kärneri kohta.
Pärast kella 8 uudiseid on telefonil Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann
, kes annab esimesed kiired kommentaarid kolmapäeva hommikul avalikkuse ette jõudvate panga värskete majandustulemuste kohta.
Peamiselt kaitsetööstuse jaoks liitreaalsusel põhinevat lahendust arendava iduettevõtte Defensphere juhi Ingvar Pärnamäe
ga räägime telefoniintervjuus ettevõtte personalipoliitikast ja uurime, kuidas on olnud võimalik alustava ettevõttena maksta töötajatele kõrget palka ning olla märkimisväärsel positsioonil kolmapäeval avalikustuvas Palga TOPis.
Eelmisel nädalal puhkes sotsiaalmeedias taaskord vaidlus Eesti ja Tallinna kinnisvara kättesaadavuse üle – kas see on ostja seisukohalt kõigi aegade hullemas seisu või siiski mitte? Hommikuprogrammis kuuleme selles diskussioonis osalt erinevatel positsioonidel asuvate Luminori peaökonomisti Lennu Uusküla ning kinnisvarakoolitaja ja investori Tõnu Toompark
i väitlust.
Enne kui hommikuprogramm lõpeb, on viimase külalisena stuudios noor poliitikahuviline, sotsiaalmeedia sisulooja Maria Rannaväli, kellega arutame valimistulemuste üle.
Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Kaupmehe eduvalem”. Külas Hansabi tegevjuht Kristo Timberg. Räägime tööjõupuudusest ja efektiivsuse saavutamisest jaekaubanduses, tehnoloogia rollist kaubakadu vähendamisel, ligipääsetavuse nõuete rakendamisest ning andmete kasutamise võimalustest kaubanduses.
Saadet juhib Nele Peil Eesti Kaupmeeste Liidust.
11.00–12.00 “Triniti eetris”. Vabariigi president Alar Karis kuulutas välja politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse, millega reguleeritakse numbrituvastuskaamerate kasutamist politsei- ja piirivalveameti töös.
Vaatame muutusele täpsemalt peale Triniti advokaadibüroo vandeadvokaat Maarja Pild-Freibergi ja PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhi Roger Kummiga.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
12.00–13.00 “Äripäeva TOP”. Kääsitleme olukorda Eesti IKT-sektoris. Nimelt kuulutas Äripäev 14. oktoobril IKT aastakonverentsil tavakohaselt välja IT-ettevõtete TOPi ja telekomiettevõtete TOPi võitjad.
Saate esimeses pooles kuuleme konverentsilavalt intervjuusid kolme ettevõtte esindajatega: Linnar Viik (Mobi Solutions), Tarvo Topolev (RebelRoam) ja Janno Mängli (NabuMinds). Teises pooles räägib Elisa Eesti tehnoloogiajuht Toomas Polli tehisaru mõjust ärile.
Saadet toimetas Indrek Kald.
13.00–14.00 “Juhi jutud”. Külas on Tallinna Lastekodu juht Meelis Kukk. Ta ütleb, et töötab oma alal kirglikult ja samas mõtleb vahel, kas pole valdkonda liiga pikalt kinni jäänud, sest on ka ise lastekodus üles kasvanud.
Mida see kogemus talle kaasa andis, kuidas keerulistest tingimustest hoolimata elus silmapaistvalt edasi jõuda, mida õpetas läbipõlemine, kuidas hoolivus ja inimestest huvitumine juhtimisel aitab ning miks ei piisa üksnes sellest, et töötaja käib tööl töö pärast.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
15.00–16.00 “Mets ja majandus”. Saate esimeses pooles räägivad tänavuse Puidutööstuse TOPi esikolmiku juhid sellest, mis hoiab investeeringuid kinni ning kuidas konkurentsis püsida. Teises pooles annavad sektori vaate metsaomanikud ja müüjad, fookuses on tooraine kättesaadavus, regulatiivne ebakindlus, energiakulud, konsolideerumine ja kiiresti kasvavad küberohud.
Saates kõlavad intervjuud salvestas Annika Kald.
