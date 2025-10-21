Tagasi 21.10.25, 17:19 Raadiohommikus: Isamaa võnked ja värsked pangatulemused

Stuudios Isamaa juht Urmas Reinsalu.

Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio kesknädala hommikuprogramm keskendub erakonna Isamaa valikutele, hindab valimistulemusi uuest perspektiivist, avab kaitseidu palgapoliitikat ning vaidleb kinnisvara kättesaadavuse üle.

Erakond Isamaa on pärast valimisi koalitsioone moodustamas nii pealinnas kui ka Tartus ning sellega seoses on stuudios erakonna juht Urmas Reinsalu , kellelt uurime erakonna otsuste tagamaade, aga ka Tartus erakonna nimekirjas volikokku saanud Kris Kärneri kohta.

Pärast kella 8 uudiseid on telefonil Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann , kes annab esimesed kiired kommentaarid kolmapäeva hommikul avalikkuse ette jõudvate panga värskete majandustulemuste kohta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

12.00–13.00 “Äripäeva TOP”. Kääsitleme olukorda Eesti IKT-sektoris. Nimelt kuulutas Äripäev 14. oktoobril IKT aastakonverentsil tavakohaselt välja IT-ettevõtete TOPi ja telekomiettevõtete TOPi võitjad.

Saate esimeses pooles kuuleme konverentsilavalt intervjuusid kolme ettevõtte esindajatega: Linnar Viik (Mobi Solutions), Tarvo Topolev (RebelRoam) ja Janno Mängli (NabuMinds). Teises pooles räägib Elisa Eesti tehnoloogiajuht Toomas Polli tehisaru mõjust ärile.

Saadet toimetas Indrek Kald.

13.00–14.00 “Juhi jutud”. Külas on Tallinna Lastekodu juht Meelis Kukk. Ta ütleb, et töötab oma alal kirglikult ja samas mõtleb vahel, kas pole valdkonda liiga pikalt kinni jäänud, sest on ka ise lastekodus üles kasvanud.

Mida see kogemus talle kaasa andis, kuidas keerulistest tingimustest hoolimata elus silmapaistvalt edasi jõuda, mida õpetas läbipõlemine, kuidas hoolivus ja inimestest huvitumine juhtimisel aitab ning miks ei piisa üksnes sellest, et töötaja käib tööl töö pärast.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 “Mets ja majandus”. Saate esimeses pooles räägivad tänavuse Puidutööstuse TOPi esikolmiku juhid sellest, mis hoiab investeeringuid kinni ning kuidas konkurentsis püsida. Teises pooles annavad sektori vaate metsaomanikud ja müüjad, fookuses on tooraine kättesaadavus, regulatiivne ebakindlus, energiakulud, konsolideerumine ja kiiresti kasvavad küberohud.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates kõlavad intervjuud salvestas Annika Kald.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.