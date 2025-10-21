Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,25%292,38
  • OMX Riga−0,21%912,55
  • OMX Tallinn−0,26%1 901,09
  • OMX Vilnius−0,05%1 261,23
  • S&P 5000,01%6 735,94
  • DOW 300,47%46 924,66
  • Nasdaq −0,23%22 937,11
  • FTSE 1000,13%9 415,71
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,41
  • OMX Baltic−0,25%292,38
  • OMX Riga−0,21%912,55
  • OMX Tallinn−0,26%1 901,09
  • OMX Vilnius−0,05%1 261,23
  • S&P 5000,01%6 735,94
  • DOW 300,47%46 924,66
  • Nasdaq −0,23%22 937,11
  • FTSE 1000,13%9 415,71
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,41
  • 21.10.25, 17:19

Raadiohommikus: Isamaa võnked ja värsked pangatulemused

Stuudios Isamaa juht Urmas Reinsalu.
  • Stuudios Isamaa juht Urmas Reinsalu.
  • Foto: Liis Treimann
Äripäeva raadio kesknädala hommikuprogramm keskendub erakonna Isamaa valikutele, hindab valimistulemusi uuest perspektiivist, avab kaitseidu palgapoliitikat ning vaidleb kinnisvara kättesaadavuse üle.
Erakond Isamaa on pärast valimisi koalitsioone moodustamas nii pealinnas kui ka Tartus ning sellega seoses on stuudios erakonna juht Urmas Reinsalu, kellelt uurime erakonna otsuste tagamaade, aga ka Tartus erakonna nimekirjas volikokku saanud Kris Kärneri kohta.
Pärast kella 8 uudiseid on telefonil Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann, kes annab esimesed kiired kommentaarid kolmapäeva hommikul avalikkuse ette jõudvate panga värskete majandustulemuste kohta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Peamiselt kaitsetööstuse jaoks liitreaalsusel põhinevat lahendust arendava iduettevõtte Defensphere juhi Ingvar Pärnamäega räägime telefoniintervjuus ettevõtte personalipoliitikast ja uurime, kuidas on olnud võimalik alustava ettevõttena maksta töötajatele kõrget palka ning olla märkimisväärsel positsioonil kolmapäeval avalikustuvas Palga TOPis.
Eelmisel nädalal puhkes sotsiaalmeedias taaskord vaidlus Eesti ja Tallinna kinnisvara kättesaadavuse üle – kas see on ostja seisukohalt kõigi aegade hullemas seisu või siiski mitte? Hommikuprogrammis kuuleme selles diskussioonis osalt erinevatel positsioonidel asuvate Luminori peaökonomisti Lennu Uusküla ning kinnisvarakoolitaja ja investori Tõnu Toomparki väitlust.
Enne kui hommikuprogramm lõpeb, on viimase külalisena stuudios noor poliitikahuviline, sotsiaalmeedia sisulooja Maria Rannaväli, kellega arutame valimistulemuste üle.
Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Kaupmehe eduvalem”. Külas Hansabi tegevjuht Kristo Timberg. Räägime tööjõupuudusest ja efektiivsuse saavutamisest jaekaubanduses, tehnoloogia rollist kaubakadu vähendamisel, ligipääsetavuse nõuete rakendamisest ning andmete kasutamise võimalustest kaubanduses.
Saadet juhib Nele Peil Eesti Kaupmeeste Liidust.
11.00–12.00 “Triniti eetris”. Vabariigi president Alar Karis kuulutas välja politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse, millega reguleeritakse numbrituvastuskaamerate kasutamist politsei- ja piirivalveameti töös.
Vaatame muutusele täpsemalt peale Triniti advokaadibüroo vandeadvokaat Maarja Pild-Freibergi ja PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhi Roger Kummiga.

Hetkel kuum

  • 19.10.25, 08:00
Miljonikäibega merendusfirma vajub põhja: “Ongi kõik, kõike head”
  • 17.10.25, 17:27
Kütuseturu hinnasõda: Alexela annab järele klientide nõudmisele
  • 18.10.25, 07:00
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
  • ST
  • 06.10.25, 09:00
Täppismehaanika ja automatiseerimine terviklahendusena

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
12.00–13.00 “Äripäeva TOP”. Kääsitleme olukorda Eesti IKT-sektoris. Nimelt kuulutas Äripäev 14. oktoobril IKT aastakonverentsil tavakohaselt välja IT-ettevõtete TOPi ja telekomiettevõtete TOPi võitjad.
Saate esimeses pooles kuuleme konverentsilavalt intervjuusid kolme ettevõtte esindajatega: Linnar Viik (Mobi Solutions), Tarvo Topolev (RebelRoam) ja Janno Mängli (NabuMinds). Teises pooles räägib Elisa Eesti tehnoloogiajuht Toomas Polli tehisaru mõjust ärile.
Saadet toimetas Indrek Kald.
13.00–14.00 “Juhi jutud”. Külas on Tallinna Lastekodu juht Meelis Kukk. Ta ütleb, et töötab oma alal kirglikult ja samas mõtleb vahel, kas pole valdkonda liiga pikalt kinni jäänud, sest on ka ise lastekodus üles kasvanud.
Mida see kogemus talle kaasa andis, kuidas keerulistest tingimustest hoolimata elus silmapaistvalt edasi jõuda, mida õpetas läbipõlemine, kuidas hoolivus ja inimestest huvitumine juhtimisel aitab ning miks ei piisa üksnes sellest, et töötaja käib tööl töö pärast.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
15.00–16.00 “Mets ja majandus”. Saate esimeses pooles räägivad tänavuse Puidutööstuse TOPi esikolmiku juhid sellest, mis hoiab investeeringuid kinni ning kuidas konkurentsis püsida. Teises pooles annavad sektori vaate metsaomanikud ja müüjad, fookuses on tooraine kättesaadavus, regulatiivne ebakindlus, energiakulud, konsolideerumine ja kiiresti kasvavad küberohud.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates kõlavad intervjuud salvestas Annika Kald.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Furoori tekitanud noored Kris Kärner ja Sandra Laur saavutasid Tartus Isamaa nimekirjas vastavalt teise ja kolmanda koha. Vasakul Isamaa juht Urmas Reinsalu ja paremal Sandra Laur.
  • 20.10.25, 14:15
Tartus võidutsesid Isamaa noorpoliitikud. Seli neile riigi tulevikku ei usalda, Pruunsild palub kannatlikkust
Maria Rannaväli
  • 19.09.25, 13:34
Noor poliitvaatleja Maria Rannaväli: mida rohkem poliitikat jälgida, seda põnevamaks läheb
Kui selle aasta kevadel oli turgude ootus, et 6 kuu euribor kukub alla 2%, siis täna näitavad kõik märgid, et põhi on saavutatud ja pigem võib 6 kuu euribor vaikselt tõusta järgmise aasta lõpuks, kommenteeris Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann tähtajaliste hoiuse intresside põhilise mõjutaja muutust.
  • 01.10.25, 13:00
Hoiuseintressid sulavad: kust saab täna veel parimat tootlust
Uuri võrdlustabelit!
Lahendus töötati välja spetsiaalselt Estoveri meeskonna vajadusi ja tootespetsiifikat arvestades.
  • ST
  • 06.10.25, 09:00
Täppismehaanika ja automatiseerimine terviklahendusena

Hetkel kuum

Suurettevõtja Jüri Mõis.
Uudised
  • 20.10.25, 10:47
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Uudised
  • 20.10.25, 18:22
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets (vasakul) õnnitlemas Tallinna linnapeakandidaati Jevgeni Ossinovskit.
Uudised
  • 20.10.25, 03:15
Olulisim valimisööst: Tallinnas tahetakse luua nelikliitu, Tartus haub plaane Eesti 200
Täiendatud kell 7.45
Södra müüb IKEA suurimale jaemüüjale Eestis ja Lätis väga palju metsa.
Uudised
  • 20.10.25, 11:14
Hiigeltehing: IKEA ostab Södralt Eesti ja Läti metsad
Infortari üks asutajatest ning suuromanikest Ain Hanschmidt.
Börsiuudised
  • 20.10.25, 09:35
Infortar alustab aktsiate tagasiostmist
Mihhail Kõlvart pidamas võidukõne.
Uudised
  • 19.10.25, 10:59
Valimiste blogi: Keskerakond võitis Tallinnas. Tartus pidi Reformierakond tunnistama nappi kaotust
Keskerakonna esipoliitikud Jaak Madison, Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja Mihhail Kõlvart pühapäevasel valimispeol.
Uudised
  • 20.10.25, 15:11
Ettevõtjad panustavad Tallinnas Keskerakonnale. Pruunsild: “Muidu klopsitakse jälle kokku vikerkaare koalitsioon”
6 kuud. 0 protsenti. Placet Järelmaks suurendab e-poodide müüki ja toob rahulolevaid kliente
  • ST
Sisuturundus
  • 02.10.25, 15:07
6 kuud. 0 protsenti. Placet Järelmaks suurendab e-poodide müüki ja toob rahulolevaid kliente
Saaremaa Lihatööstuse omanik Vjatšeslav Leedo ei tea, kes tema tehase ostis.
Leedo pankrotis lihatööstuse tehasele leiti ostja
Tootmise taaskäivitamine näib ebatõenäoline
Investor Taavi Ilves arvab, et investorid võivad puuduliku kommunikatsiooni najal teha liigselt emotsionaalseid otsuseid, kuid ta usub, et pikaajaliselt on tegu hea investeeringuga.
Investor Taavi Ilves heidab LHV-le ette üht viga
Perepoeg Ott-Aleksander Komarovi käes on kohviku kõige legendaarsem ja külaliste seas armastatuim vaarika-kondenspiima pannkook.
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
Saaremaa Lihatööstuse omanik Vjatšeslav Leedo ei tea, kes tema tehase ostis.
Leedo pankrotis lihatööstuse tehasele leiti ostja
Tootmise taaskäivitamine näib ebatõenäoline
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
H&M Group ja teised investorid investeerisid Yagasse kokku 4 miljonit eurot.
H&M Group investeerib Eesti firmasse suure summa
Stuudios Isamaa juht Urmas Reinsalu.
Raadiohommikus: Isamaa võnked ja värsked pangatulemused
Rahvusvahelise veebikasiino Playtech arendusosakond asub Eestis.
Konkurendi vastu luurefirma palganud Playtechi aktsia kukkus kolmandiku
Kohtumist Vladimir Putiniga Alaskal meenutab Donald Trump siiani hea sõnaga.
  • PRO
Trumpi-Putini tippkohtumist saadab kahtluse vari
Veebilehe tegemine ei ole raketiteadus, vaid sellega saab hakkama igaüks.
  • ST
Veebilehe tegemine ei pea olema sajandi peamurdmine: Zone+ AI Assistent teeb selle minutitega valmis!
Tallinna ja Riia börsid langesid vastavalt 0,26% ja 0,21%, samas kui Vilniuse börs taandus 0,05%.
Balti börsidel oli punane päev, Wall Street seadis fookuse tulemustele
Üheksa kuu põhjal jäävad LHV Groupi netotulud 1% ja puhaskasum 3% finantsprognoosile alla.
LHV jäi oma finantsprognoosile alla
„Parimad start-up id sünnivad alati kriisides, aga Eesti ei kasuta kriisi maksimaalselt ära,“ ütles investor Kärt Siilats.
Uute ettevõtete rahastaja: idud kiduvad Eestis, nad jäävad maha isegi AI-s
Ettevõtte tegevjuht Lourenco Goncalves on arvamusel, et Ameerika tootmine ei tohiks sõltuda Hiinast ega ühestki välisriigist oluliste mineraalide osas.
Hiina piirangud sütitasid USA haruldaste muldmetallide kaevandusaktsiaid
Pildil kinnisvaraarendaja Liveni tegevjuht Andero Laur.
Liven peab Haaberstis 20 miljoni euro suurust arendusplaani
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Suurettevõtja Jüri Mõis.
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
OG Elektra omanik Oleg Gross.
  • PRO
Oleg Gross venekeelsest tööjõust: ettevõtja ülesanne ei ole keelt õpetada
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”

Podcastid

Liivamägi ja Vaarmets: ülehinnatud USA turul toob edu riskimaandus
Investor Toomase tund
Liivamägi ja Vaarmets: ülehinnatud USA turul toob edu riskimaandus
00:00
LHV juht: kasum taastub järgmisel aastal
Hommikuprogramm
LHV juht: kasum taastub järgmisel aastal
00:00
Uute ettevõtete rahastaja: idud kiduvad Eestis, nad jäävad maha isegi AI-s
Kuum tool
Uute ettevõtete rahastaja: idud kiduvad Eestis, nad jäävad maha isegi AI-s
Jüri Ratas: Tallinna uus võimuliit selgub nädala lõpuks
Hommikuprogramm
Jüri Ratas: Tallinna uus võimuliit selgub nädala lõpuks
Sõõrumaa: Tallinnas võiks sündida turvaline Keskerakonna ja Isamaa koalitsioon
Hommikuprogramm
Sõõrumaa: Tallinnas võiks sündida turvaline Keskerakonna ja Isamaa koalitsioon
Mart Saarma: me jääme kohati lihtsalt mökutama
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Mart Saarma: me jääme kohati lihtsalt mökutama
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 20.10.25, 10:47
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
2
Uudised
  • 20.10.25, 18:22
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
3
Uudised
  • 19.10.25, 08:00
Miljonikäibega merendusfirma vajub põhja: “Ongi kõik, kõike head”
4
Uudised
  • 20.10.25, 11:14
Hiigeltehing: IKEA ostab Södralt Eesti ja Läti metsad
5
Uudised
  • 20.10.25, 03:15
Olulisim valimisööst: Tallinnas tahetakse luua nelikliitu, Tartus haub plaane Eesti 200
Täiendatud kell 7.45
6
Uudised
  • 20.10.25, 15:11
Ettevõtjad panustavad Tallinnas Keskerakonnale. Pruunsild: “Muidu klopsitakse jälle kokku vikerkaare koalitsioon”

Viimased uudised

Uudised
  • 21.10.25, 17:37
Leedo pankrotis lihatööstuse tehasele leiti ostja
Tootmise taaskäivitamine näib ebatõenäoline
Uudised
  • 21.10.25, 17:19
Raadiohommikus: Isamaa võnked ja värsked pangatulemused
Börsiuudised
  • 21.10.25, 17:05
Balti börsidel oli punane päev, Wall Street seadis fookuse tulemustele
Börsiuudised
  • 21.10.25, 16:44
Investor Taavi Ilves heidab LHV-le ette üht viga
Uudised
  • 21.10.25, 16:30
H&M Group investeerib Eesti firmasse suure summa
Uudised
  • 21.10.25, 16:11
Konkurendi vastu luurefirma palganud Playtechi aktsia kukkus kolmandiku
Saated
  • 21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
  • PRO
Uudised
  • 21.10.25, 15:47
Trumpi-Putini tippkohtumist saadab kahtluse vari
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025