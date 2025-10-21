Tagasi PRO 21.10.25, 15:47 Trumpi-Putini tippkohtumist saadab kahtluse vari Kahe suurmehe ‒ USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa juhi Vladimir Putini ‒ miiting Budapestis põrkub reaalse elu sügavate vastuoludega.

Kohtumist Vladimir Putiniga Alaskal meenutab Donald Trump siiani hea sõnaga.

Foto: SIPA/Scanpix

Donald Trump võib ju levitada tehisaru loodud videot sellest, kuidas ta hävituspiloodina oma rahvast sõna otseses mõttes pasarahega katab, kuid tema laiav hoiak on üha enam vastuolus Vabariikliku Partei vajadustega teispool Valge Maja seinu.

Föderaalaparaat on juba üle kolme nädala lukus, sest vabariiklased ei suuda leida demokraatidega üksmeelt riigieelarve kokkupanemises. Kaubandussõda Hiinaga ei edene kaugeltki nii sujuvalt, kui Trump lootis. Ning rahvuskaart “loomas korda” suurlinnades, kuhu teda ei oodata, on kõigest jääpealne osa silmanähtavast ummikseisust Ameerika poliitikas, mis ei anna ülejäänud maailmale kaugeltki sama suursugust pilti Ühendriikidest, kui on Trumpi enda peas.

Seepärast tasub Euroopal ka sel nädalal hoiduda liigsest hingeldamisest, olgugi et Trump tahab taas Putiniga kohtuda ja teha suurt diili. Kui kohtumine üldse toimub. Nagu tõdes juba aastakümneid tagasi Eesti räpiklassika: “See kõik taas kordub, see kõik on olnud kord.”

Kõigest sellest lähemalt juba allpool.

Ukraina hävitab vaenlase taristut, venelased püüavad näidata edu lahinguväljal. Maailma üks suurimaid gaasitöötlusjaamu Orenburgis sai pühapäeval Ukraina droonidelt tabamuse ja pidi osaliselt peatama töö. Jaam asub Ukraina piirist 1700 kilomeetri kaugusel ja on seotud Kasahstani Karatšaganaki maardlaga, kus on osanikud mitu Lääne energiahiidu. Kasahhid pidid rünnaku tõttu vähendama tootmist pea kolmandiku võrra.