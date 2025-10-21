Balti börsidel oli punane päev, Wall Street seadis fookuse tulemustele
Kõik Balti börsid lõpetasid teisipäevase kauplemispäeva miinuses, enim kaotas Tallinna börs. Samal ajal pööras Wall Street tähelepanu kaubandussõja ja USA valitsuse tööseisaku asemel alanud tulemuste hooajale.
Bitcoin kallines esmaspäeval üle 2%, ületades taas 110 000 dollari taseme. Tõus andis hoogu krüptosektori aktsiatele ja suurendas investorite usku, et oktoobris toimunud langus oli vaid ajutine tagasilöök.
