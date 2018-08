USA konkurentsiamet takistab ühinemist – Linde aktsia kukub

Saksamaa keemiatööstusettevõtte Linde aktsia langeb täna üle 8%, kui USA konkurentsiamet leidis lisatakistusi, miks Linde ei saa koheselt USA konkurendi Praxairiga liituda, vahendab Reuters.

USA föderaalne kaubanduskomisjon esitas ühinevatele ettevõtetele lisanõudmisi, mis puudutab veel osade varade müümist ning lisatingimuste seadmist, teatas Linde pühapäeval ilmunud börsiteates.

Analüütikute sõnul võib tehing siiski läbi mina, kuid selle läbikukkumise riskid on tõusnud ning ettevõtete osade sunnitud müükidega on selle liitumise kasu vähendanud. Täna on Linde aktsia langenud Saksa börsil 8,1% 193,20 euroni ehk tagasi käesoleva aasta alguse hinnatasemele.

Konkurentsiameti lisanõudmised on tagasilöögiks Linde nõukogu esimehele Wolfgang Reitzlele, kes on tehingu läbiviimise peamiseks jõuks ning kes pidi sellepärast ka juhtkonnas tegema pärast ettevõtte tegevjuhi ja finantsjuhi lahkumist.

Linde ja Praxairi liitumine oli peamises osas kokku lepitud juba 2016. aasta detsembris ning see looks maailma suurima tööstusliku gaasi jaotusettevõtte prantslaste Air Liquide’i ees. Viimane on viimastel aastatel suurenenud seoses konkurendi Airgasi ülevõtmisega.

Senimaani on Linde ja Praxair USA konkurentsiameti nõudmisel leppinud kokku osade varade müümise Saksamaa gaasifirmale Messer, erakapitaliettevõttele CVC ning Jaapani tööstusliku gaasi tootjale Taiyo Nippon Sanso.

Jefferies’i analüütik Laurence Alexander ütles Reutersi vahendusel, et liituvad ettevõtted saavad suhteliselt madala hinna oma lisaks müüdavate varade eest, kuid tehingu lõpuleviimise tõenäosus on üle 85%.

Euroopa Komisjoni poolt on Reutersi andmetel põhimõtteline nõusolek olemas, pärast seda, kui Praxair müüs oma Euroopa gaasiäri Messerile.

Vastavalt Saksa börsireeglitele on tehingu lõpuleviimise tähtajaks käesoleva aasta 24. oktoober.