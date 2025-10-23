Uute korterite turul arendajad võistlevad klientide pärast üha agressiivsemalt, rääkis kinnisvaraarendaja Arco Vara juht Kristina Mustonen. “Näen turul nähtust, mis meenutab kauplemist – ja see mulle ei meeldi. Korter ei ole vorst, et sellele pakkuda allahindlust,“ sõnas ta.
- Arco Vara juht Kristina Mustonen.
- Foto: Liis Treimann
Tema sõnul on hinnasõda muutunud kohati absurdseks. “Praegu pakuvad paljud arendajad suuri allahindlusi – üks miinus 50 000, teine 70 000, kolmas pakub hobust,” kirjeldas Mustonen Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “See on omamoodi tsirkus.”
“Kui inimene tahab kuskil elada, ostab ta selle korteri niikuinii, mitte allahindluse pärast. Oluline on, kes arendab ja kuidas klienti pärast tehingut teenindatakse,” märkis Mustonen.
Lisaks rääkis Arco Vara
, et ettevõtte jaoks oli kolmas kvartal viimaste aastate edukaim. Börsifirma müüs 25 korterit ja selle võlakirjaemissioon märgiti üle kahekordselt. Üheksa kuu kokkuvõttes jõudis firma kasumisse, samas kui aasta varem oldi veel kahjumis. “Oleme selle üle väga uhked. Praegust turuolukorda arvestades on see meie jaoks tõesti rekordtulemus,” lisas Mustonen.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Intervjuus rääkis Mustonen ka Arco Vara plaanidest Lutheri kvartali arendusega ning sellestki, mida investorid võivad ettevõttelt oodata tulevikus.
Küsis Martin Teder.
Arco Vara juht: korter ei ole vorst, millele allahindlust teha
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!