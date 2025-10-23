Tagasi 23.10.25, 08:30 SEB tulud ja kasum kahanesid Sarnaselt ülejäänud finantssektoriga oli Rootsi SEB panga kasum ja netointressitulu kolmandas kvartalis intresside langemise tõttu languses.

SEB pank. Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics

Foto: Andras Kralla

SEB teenis 2025. aasta kolmandas kvartalis 9,7 miljardit Rootsi krooni (834 miljonit eurot) tegevuskasumit, mis andis omakapitali tootluseks 14 protsenti, teatas pank Stockholmi börsile. Aasta tagasi oli see 11,8 miljardit, ehk kasum langes aastaga 17,9%. Puhaskasum aktsia kohta langes 4,63 kroonilt 3,87 kroonile.