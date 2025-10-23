SEB tulud ja kasum kahanesid

Sarnaselt ülejäänud finantssektoriga oli Rootsi SEB panga kasum ja netointressitulu kolmandas kvartalis intresside langemise tõttu languses.
SEB teenis 2025. aasta kolmandas kvartalis 9,7 miljardit Rootsi krooni (834 miljonit eurot) tegevuskasumit, mis andis omakapitali tootluseks 14 protsenti, teatas pank Stockholmi börsile. Aasta tagasi oli see 11,8 miljardit, ehk kasum langes aastaga 17,9%. Puhaskasum aktsia kohta langes 4,63 kroonilt 3,87 kroonile.
