BlackRocki juht Larry Fink. Foto: EPA

Fink: turud on põhja selja taha jätnud

Maailma suurima varahaldusfirma BlackRocki juht Larry Fink ütles, et turud on põhja juba tõenäoliselt selja taha jätnud. Selleks, et meeleolud jälle positiivsed oleks, on vaja lahendada aga USA ja Hiina kaubandustüli, arvab ta.

Fink ütles CNBC-le antud intervjuus, et kui tariifidega seotud tülid ära lahendatakse, siis “võime näha investorite sentimendi järsku paranemist”.

“See tooks kurjad koerad koju tagasi ja vähendaks pingeid,” ütles Fink, kes viitas aktsiaturge tabanud volatiilsusele, mis on vähemalt osaliselt tingitud kaubanduspingetest.

Tegelikult on juba praegu märgata aktsiainvestorite meeleolu muutumist. Tulemuste hooaeg on hästi alanud ning see on positiivne märk. Dow Jonesi ja S&P 500 indeksid jõudsid eelmisel nädalal korrektsioonist välja.

Fink ütles, et tema arvates on turud “lühiajalise põhja” juba saavutanud. Lisaks kaubandustülile mõjutab turge ka Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust. Need kaks teemat mõjutavad aktsiaturge pikaajaliselt, lisas ta.

BlackRock teatas kolmapäeval, et nende kontrolli all olevate varade maht oli neljandas kvartalis languses, sest turgudel oli kehv olukord ning investorid olid ettevaatlikumad.