GoPro teenis üle pika aja kasumit

GoPro kaamera. Foto: EPA Jaga pilti:

GoPro teatas eile, et teenis neljandas kvartalis kasumit, viimati juhtus see 2017. aastal. Ka käive ületas Wall Streeti ootusi, vahendab Reuters.

GoPro tulemustele on kaasa aidanud odavamad kaamerad, mis on nõudlust parandanud. Lisaks sellele väljuti drooniärist ning vähendati töökohtade arvu, mis aitas kasumimarginaalidel taastuda. Sellegipoolest on GoPro jaoks konkurents suur, sest nutitelefonide kaamerad arenevad kiiresti.

Esialgu tõusis GoPro aktsia 10 protsenti, hiljem aktsia taandus ning on eelturul 2 protsendiga plussis.

Ettevõtte puhaskasum ulatus neljandas kvartalis 32 miljoni euroni, aasta tagasi saadi samas kvartalis 55,9 miljonit dollarit kahjumit. Kohandatud kasum oli 30 senti aktsia kohta, analüütikud ootasid kasumiks 26 senti aktsia kohta, selgub Refinitivi andmetest.

Käive tõusis 13 protsenti, 377 miljoni euroni. Analüütikud prognoosisid käibeks 374,2 miljonit dollarit.