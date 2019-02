Krüptobörsi asutaja surma tõttu kadusid 100 000 inimese bitcoinid

Krüptobörs kaotas enam kui 145 miljoni väärtuses bitcoine ja teisi krüptorahasid. Foto: Shutterstock Jaga pilti:

Kanada ettevõtja surma tõttu on luku taha jäänud enam kui 100 000 inimese bitcoinid, vahendab CNN Money.

Kanada suurim krüptovaluutade vahetusbörs Quadriga teatas, et neil ei ole enam ligipääsu 145 miljoni dollari väärtuses bitcoinidele ja teistele digirahadele. Põhjuseks on asjaolu, et 30aastane tegevjuht ja kaasasutaja suri Indias reisil saadud Crohni tõve tõttu.