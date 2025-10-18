Valimised Äripäevas: kes haarab pealinnas võimu?

Äripäeva otseblogi kajastab olulisemat nii valimiste päeval kui ka öösel.
Foto: Liis Treimann
Pühapäeva öösel selgub, kas Keskerakonna võim tuleb Tallinnas tagasi, Tartus on põhiküsimus, kas Reformierakond saab tõesti Isamaalt lüüa, Narvas selgub, kas uus võim tuleb koos Katri Raigiga või ilma.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Omavalitsustest endist sõltub, kas ja kui palju nende linna või valda investeeringuid tehakse ning investeeringute ligi meelitamiseks läheb lisaks õigele suhtumisele tarvis ka selget tegevusplaani – teisisõnu juhtimiskvaliteeti, leiavad Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele vastanud inimesed.
Lääne-Virumaal kerkivad valimistega seoses üles kindlasti küsimused, kui suure võidu võtab Isamaa Rakveres, kas Tapal saab keegi praegusest selgema ülekaalu ja millist mõju avaldab uute valimisliitude tekkimine.
Atsinaujinančios Energetikos Investijos ( AEI ), mida juhib Lords LB Asset Management, alustab uue võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Investoritele pakutakse 13-kuulisi võlakirju 8,5%-se fikseeritud aastase intressimääraga. Investeerida saavad alates tuhandest eurost nii Balti riikide era- kui ka institutsionaalsed investorid. Pakkumist korraldab investeerimispangandusettevõte Orion Securities.