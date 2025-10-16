Wall Streetil särasid tehnoloogia ja pangad

S&P 500 lisas 0,4%, samal ajal kui Dow Jonesi tööstusindeks taandus 0,04%. Tehnoloogiaettevõtete Broadcomi, Inteli ja Advanced Micro Devicesi (AMD) aktsiad näitasid tugevat kasvu, tõstes Nasdaqi liitindeksit 0,66% võrra. AMD aktsia kallines koguni 9,4%, samas kui Broadcomi ja Inteli aktsiad tõusid vastavalt 2,09% ja 4,27%.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Ainult 26% töötajatest nõustub, et nende praegune töökeskkond aitab neil teha parimat tööd. See šokeeriv number Gensler 2025 uuringust peegeldab kõige fundamentaalsemat muutust töömaailmas: kontor ei ole enam koht, kuhu peab tulema, vaid sihtkoht, kuhu tahetakse tulla.