Prantsuse luksusgigandi tulemused üllatasid Euroopa turgu

Tänavu on nii USA kui Euroopa börsid teinud uusi rekordeid, mistõttu on ka insaiderid ostnud ja müünud suuremates kogustes aktsiaid. Ülevaate pani kokku Swedbanki finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad.
Balti riikide suurim ehitusmaterjale, remonditarvikuid ja kodutehnikat turustav jaekett Kesko Senukai alustab ulatuslikku laienemist kõigil oma turgudel, nii Eestis, Lätis kui Leedus, plaaniga avada kogu piirkonnas üle 30 uue kaupluse. Hetkel käib aktiivne otsing jaemüügiks sobilike ehituskruntide ja ruumide leidmiseks.