Kütusehinnad USAs kukkusid üheksa kuu madalaimale tasemele

Enam kui 20 osariigis on keskmine hind juba langenud alla 3 dollari piiri.
Foto: Getty Images via AFP/Scanpix
“Lähinädalatel võime mõnes tanklas Oklahomas, Texases või isegi Wisconsinis näha hindu alla 2 dollari galloni kohta,” märkis analüüsimaja GasBuddy juhtiv analüütik Patrick De Haan Yahoo Finance’ile. Sellist taset pole nähtud alates pandeemiaajast.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Scandagra Eesti AS tegevjuhi Eigo Siimu sõnul on põllumajandusvaldkonna süda koostöö ja vastastikune usaldus. Pärast esimest kümmet kuud ametis tõdeb ta, et sektor on küll keerulises seisus, kuid just nüüd on kõige olulisem seista põllumehe kõrval ja aidata tal raskused üle elada.