Trumpi kannatus katkes: USA nõuab G7-lt Venemaa naftale sanktsioonide kehtestamist

Donald Trump peab kõne 11. septembri terrorirünnakute 24. aastapäeva mälestustseremoonial Pentagoni juures, 11. septembril 2025. aastal Arlingtonis, Virginias.
Foto: Andrea Hanks/White House
USA on esitanud G7 liikmesriikidele ettepaneku kehtestada Hiinale ja Indiale kuni 100% ulatuses tollimakse vastusena Venemaa nafta ostmisele, et survestada president Vladimir Putinit lõpetama sõda Ukrainas, kirjutas Bloomberg.
Euroopa Liit trahvis reedel Google’it konkurentsireeglite rikkumise eest pea 3 miljardi euro eest. Juhtunust kuulnud USA president Donald Trump pidas otsust ebaõiglaseks ja ähvardas Euroopat vastusammuga.
Nestel on Eesti turul pikk ajalugu, mis ulatub aastasse 1989. Uue Neste Express kontseptsiooniga, mida Neste tutvustas avalikkusele 1. septembril, muutus tankimine kõigis 61 Eesti Neste Express tanklas lihtsaks, mugavaks ja kiireks.