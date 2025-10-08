Oracle pidurdas tehnoloogiarallit ja viis USA indeksid langusesse
USA aktsiaturg liikus teisipäeval allapoole, kui tehnoloogiasektori ralli rauges, kulla hind ületas esmakordselt 4000 dollari piiri ning poliitiline ebakindlus USAs suurendas kauplejate ettevaatlikkust.
Prestiižsete kinnisvaraprojektide arendaja, puitmööbli tootja ja tarnija LHM ettevõtete grupp emiteerib 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille vahendid eraldatakse laienemiseks Ameerika Ühendriikides ja Norras. Ettevõte juba alustas Ameerika turul oma esimese mägimaja projektiga, eesmärgiga korrata Skandinaavias saavutatud edu. Täna algas 3,5 miljoni euro väärtuses digitaalsete võlakirjade esimene jaotusetapp. See on esimene seda tüüpi emissioon Balti riikides.