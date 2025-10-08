Äripäev
  • 08.10.25, 01:07

Oracle pidurdas tehnoloogiarallit ja viis USA indeksid langusesse

USA aktsiaturg liikus teisipäeval allapoole, kui tehnoloogiasektori ralli rauges, kulla hind ületas esmakordselt 4000 dollari piiri ning poliitiline ebakindlus USAs suurendas kauplejate ettevaatlikkust.
Tehnoloogiaaktsiate tõus rauges, kui Oracle teatas, et ettevõtte pilveteenuste ärisuuna kasumimarginaal jäi Wall Streeti ootustele alla.
  • Tehnoloogiaaktsiate tõus rauges, kui Oracle teatas, et ettevõtte pilveteenuste ärisuuna kasumimarginaal jäi Wall Streeti ootustele alla.
  • Foto: Getty Images via AFP/Scanpix
Dow Jonesi tööstusindeks langes 0,2%, S&P 500 0,38% ning Nasdaqi liitindeks 0,67%.
